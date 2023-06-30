Ночью 30 июня по Украине наносился удар ракетами С-300 и "Шахедами".

Об этом сообщили Воздушные силы.

Со стороны Азовского моря вылетело 13 "Шахедов", уничтожено десять из них. Были атакованы военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области.

Ранее о сбитии дронов сообщили в Николаеве. Там обошлось без жертв, с загоранием травы и крыши жилого дома. В Запорожье сообщили, что ночь была неспокойной, но люди и жилые дома не пострадали.

Война в Украине идет 492-й день. Мы следим за новостями 30 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ перехватили "стратегическую инициативу" на Бахмутском направлении и ведут наступление широким фронтом на флангах Бахмута. В направлении Клещеевки украинские бойцы продвинулись на 1200 м, а в направлении Курдюмовки – на 1500 м. При этом линия фронта протянулась более чем на 1 800 километров, площадь заминированных россиянами полей превышает 20 тыс. кв. км.

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