Ночью 30 июня во время воздушной атаки силы РФ ударили по Николаеву и Запорожью. Из тяжелой артиллерии били по Никополю.

Об этом сообщают местные власти.

Так, в Запорожье воздушная тревога длилась почти три часа. По данным секретаря горсовета Алексея Куртева, ночь была неспокойной, но на утро ситуация в городе стабильная. Пострадавших нет, жилые дома не пострадали, все коммунальные системы в норме, службы работают в штатном режиме.

В Николаеве ночью в 01:46 силами противовоздушной обороны был уничтожен беспилотник типа "Shahed-136". Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В результате падения обломков произошло возгорание на открытой территории площадью до 20 кв. м и кровли жилого дома. Пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.

В Днепропетровской области ночью россияне из тяжелой артиллерии били по Никополю. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Обошлось без жертв. Последствия уточняются.

Война в Украине идет 492-й день. Мы следим за новостями 30 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ перехватили "стратегическую инициативу" на Бахмутском направлении и ведут наступление широким фронтом на флангах Бахмута. В направлении Клещеевки украинские бойцы продвинулись на 1200 м, а в направлении Курдюмовки – на 1500 м. При этом линия фронта протянулась более чем на 1 800 километров, площадь заминированных россиянами полей превышает 20 тыс. кв. км.

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