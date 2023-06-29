Ночью РФ обстреляла Чугуев и Никопольский район Днепропетровской области
Ночью 29 июня РФ обстреляла из ЗРК С-300 Чугуев в Харьковской области.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Снаряды попали в землю. Предварительно, обошлось без жертв. Повреждены расположенные рядом дома и автомобили.
Также поздно вечером силы РФ из тяжелой артиллерии обстреляли Красногригорьевскую громаду Никопольского района Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Погибших и пострадавших нет. Последствия уточняются.
Война в Украине идет 491-й день. Мы следим за новостями 29 июня 2023 года в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Появляются свидетельства продвижения ВСУ к югу от Бахмута - под Курдюмовкой. Ранее сообщалось, что украинские войска вытеснили россиян с позиции к западу от канала Северский Донец - Донбасс. Министр обороны Алексей Резников назвал текущей стратегией ВСУ изнурение армии РФ через большие потери.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.