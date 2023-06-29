Ночью 29 июня РФ обстреляла из ЗРК С-300 Чугуев в Харьковской области.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Снаряды попали в землю. Предварительно, обошлось без жертв. Повреждены расположенные рядом дома и автомобили.

Также поздно вечером силы РФ из тяжелой артиллерии обстреляли Красногригорьевскую громаду Никопольского района Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Погибших и пострадавших нет. Последствия уточняются.

Война в Украине идет 491-й день. Мы следим за новостями 29 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Появляются свидетельства продвижения ВСУ к югу от Бахмута - под Курдюмовкой. Ранее сообщалось, что украинские войска вытеснили россиян с позиции к западу от канала Северский Донец - Донбасс. Министр обороны Алексей Резников назвал текущей стратегией ВСУ изнурение армии РФ через большие потери.

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