Россия не наносит массовых ударов, но, возможно, накапливает ракеты для использования в "каких-то коварных намерениях". Такие опасения выразил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат относительно текущей ситуации в войне.

"Очевидно, враг что-то накапливает, припасает для каких-то более коварных намерений. Можно лишь предполагать, что у них в голове после тех событий, которые произошли в РФ", - сказал Игнат.

Он подчеркнул, что после неудачного бунта главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина, возможно, Россия "приходит в себя" и пересматривает свои планы.

Игнат говорит, что российская авиация продолжает атаковать Украину, используя тактические авиационные бомбы.

Напомним, что Россия возобновила массированные атаки по мирным городам Украины, применяя дроны-камикадзе иранского производства и ракеты разных типов, включая "Кинжал" - баллистические и аэробалистические ракеты. Так, ночью 22 июня РФ пыталась "Кинжалом" поразить дамбу в Кривом Роге.

30 июня силы ПВО ночью сбили 10 иранских дронов, которые атаковали Запорожскую область. Также украинская армия продолжает отбивать атаки РФ под Купянском и на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ, войска РФ селятся в домах под Херсоном, а несколько десятков дагестанцев, воюющих на стороне РФ, дезертировали.

Война в Украине идет 493-й день. Мы следим за новостями 1 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: Залужный упрекает Запад, готовится ли теракт на Запорожской АЭС, Пригожин сворачивает "империю".

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