В Киеве в июне побывал глава ЦРУ Уильям Бернс. Украинские власти сообщили ему о планах своего контрнаступления. Об этом пишет издание Washington Post.

План, по данным трех источников газеты, следующий:

вернуть себе значительную территорию к осени

переместить артиллерийские и ракетные комплексы к границе контролируемого Россией Крыма

продвигаться дальше на восток Украины

затем открытые переговоры с Москвой.

"Россия пойдет на переговоры только в том случае, если почувствует угрозу (Крыму - Ред.)", - сказал высокопоставленный украинский чиновник.

В сценарии, одобренном Киевом, "украинские вооруженные силы получат рычаги воздействия на Россию, выдвинув войска и мощное вооружение к краю границы Украины с Крымом, взяв в заложники полуостров, на котором базируется ценный российский Черноморский флот".

По словам украинских официальных лиц, на гипотетических переговорах Киев согласится не захватывать Крым силой, но потребует, чтобы Россия приняла любые гарантии безопасности, которые Украина может получить от Запада.

Но "сможет ли Украина реализовать эти планы в столь сжатые сроки, еще неизвестно", - пишет издание.

Из-за того, что контрнаступление продвигается медленно, Зеленский и генералы ВСУ "находятся под чрезвычайным давлением со стороны западных стран, которые перед контрнаступлением предоставили Киеву современное вооружение и подготовку на миллиарды долларов".

Ранее американский генерал признал, что наступление Украины идет медленнее, чем ожидалось.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его раздражают комментарии о "медленном наступлении" и подталкивание наступать без авиации.