Парламент Южно-Африканской Республики выразил готовность провести мирные переговоры между Москвой и Киевом.

Об этом сообщает южноафриканский новостной портал News24 со ссылкой на доклад парламента страны.

Автор доклада, спикер Национальной ассамблеи ЮАР Носививе Маписа-Нкакула заявила, что для проведения встречи парламентариев Южно-Африканской Республики и Украины предлагается направить им послания с предложением конкретных мест для обсуждения вопросов ядерной и продовольственной безопасности, охраны экологически уязвимых объектов, а также обмена военнопленными.

Кроме того, в издании указали, что парламент ЮАР планирует провести очные встречи и с другими сторонами, заинтересованными в достижении перемен в продолжающейся эскалации конфликта в Украине и поиске взаимоприемлемой основы для начала переговоров.

Ранее президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса заявил, что конфликт в Украине должен быть урегулирован с помощью дипломатии и переговоров.

Между тем Владимир Зеленский сказал, что мирные переговоры Украины с Россией возможны только после вывода российских войск с украинских территорий.