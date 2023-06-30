Глава комитета начальников штабов США Марк Милли признал, что контрнаступление Украины идет медленнее, чем ожидалось. По его мнению, оно продолжится еще несколько недель и будет "очень кровавым".

"Происходит ли это медленнее, чем предсказывали расчеты на компьютере или разные люди? Да. Я же говорил, что это займет от шести до десяти недель, будет очень сложным и очень долгим, и очень и очень кровавым. Ни у кого здесь иллюзий быть не должно", - сказал он.

Он добавил, что его не "совсем удивляет" "то, что оно идет медленнее, чем предсказывали", пояснив, что "война на бумаге и настоящая война - это разные вещи".

При этом Милли не стал корректировать заявленные Западом цели.

"Президент США, госсекретарь и министр обороны, генеральный секретарь НАТО и все лидеры НАТО говорят одно и то же. Украина стала свободной, суверенной и независимой страной в 1991 году и была независимой и свободной с тех пор. Так что положение, которое будет являться победой, - это свободная, независимая, суверенная Украина с территорией в полном составе", - сказал он.

Ранее Белый дом объяснил замедление украинского наступления погодой и долгими месяцами, которые были у российских войск, чтобы подготовиться к обороне.

А главком ВСУ Валерий Залужный рассказал, что его "бесят" комментарии о "медленном" наступлении украинских войск.