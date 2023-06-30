Американский генерал признал, что наступление Украины идет медленнее, чем ожидалось
Глава комитета начальников штабов США Марк Милли признал, что контрнаступление Украины идет медленнее, чем ожидалось. По его мнению, оно продолжится еще несколько недель и будет "очень кровавым".
"Происходит ли это медленнее, чем предсказывали расчеты на компьютере или разные люди? Да. Я же говорил, что это займет от шести до десяти недель, будет очень сложным и очень долгим, и очень и очень кровавым. Ни у кого здесь иллюзий быть не должно", - сказал он.
Он добавил, что его не "совсем удивляет" "то, что оно идет медленнее, чем предсказывали", пояснив, что "война на бумаге и настоящая война - это разные вещи".
При этом Милли не стал корректировать заявленные Западом цели.
"Президент США, госсекретарь и министр обороны, генеральный секретарь НАТО и все лидеры НАТО говорят одно и то же. Украина стала свободной, суверенной и независимой страной в 1991 году и была независимой и свободной с тех пор. Так что положение, которое будет являться победой, - это свободная, независимая, суверенная Украина с территорией в полном составе", - сказал он.
Ранее Белый дом объяснил замедление украинского наступления погодой и долгими месяцами, которые были у российских войск, чтобы подготовиться к обороне.
А главком ВСУ Валерий Залужный рассказал, что его "бесят" комментарии о "медленном" наступлении украинских войск.