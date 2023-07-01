За прошедшие сутки противник совершил 8 ракетных и 58 авиационных ударов, а также более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданским объектам в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

В результате ракетного удара крылатой ракетой "Искандер-К" по школе в Сергеевке Донецкой области погибли 2 человека, еще 6 человек получили ранения, а сама школа была полностью разрушена. Семья с ребенком была ранена в результате обстрела жилого дома в Антоновке, Херсонской области. Общее число поврежденных гражданских жилых домов составляет около 30.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Сосредоточив основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, противник продолжает тяжелые бои. В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы около 15 населенных пунктов, включая Красные Лозы, Гремяч, Богданово Черниговской области; Волфино, Константиновка, Басовка Сумской области и Гатище, Огурцово и Дворичанское Харьковской области.

Противник также совершил безуспешные наступательные действия и нанес авиационные удары в различных районах других направлений, в том числе Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском.

На фоне успешных боевых действий сил обороны Украины и значительных потерь в живой силе у российских оккупационных войск, наблюдается увеличение случаев дезертирства в рядах противника. Это подтверждается отказом около 50 военнослужащих этнических дагестанцев из состава каспийской флотилии в районе населенного пункта Дорожнянка, Запорожской области, участвовать в боевых действиях и самовольно покинувших боевые позиции. Отказники также вывели из строя имеющееся у них вооружение.

Российские оккупанты продолжают использовать гражданское население как "живой щит". Они селят своих военнослужащих в частных домах, где проживает гражданское население, как в населенном пункте Тополевка, Херсонской области.

Украинская авиация продолжает наносить удары по районам сосредоточения противника и зенитно-ракетным комплексам. За последние сутки поражены важные объекты противника, включая пункт управления, районы сосредоточения живой силы и вооружения, склады боеприпасов, артиллерийские средства на огневых позициях и станция радиоэлектронной борьбы.

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