В ночь на 30 июня в результате атаки россиян на Запорожскую область погибли два человека, одна женщина получила ранения. Зафиксированы разрушения 31 объекта жилищного фонда.

Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в своем Telegram-канале.

"Погибли двое гражданских - в Новоданиловке 66-летняя женщина, а в Малой Токмачке - 66-летний мужчина. Из Орехова в медицинское учреждение эвакуировали 52-летнюю женщину, которая получила ранение", - говорится в сообщении.

Глава ОВА отметил, что россияне хаотично наносили удары по 16 населенным пунктам области, под вражеский огонь попал и облцентр.

"По Левадному и Новодаровке враг совершил 7 обстрелов из РСЗО. 56 артиллерийских ударов пришлось по территории прифронтовых городов и сел: Орехово, Гуляйполю, Железнодорожному, Червоному, Волшебному, Малиновке, Степногорску", - проинформировал Малашко.

Напомним, ночью 30 июня по Украине наносился удар ракетами С-300 и "Шахедами". Со стороны Азовского моря вылетело 13 "Шахедов", уничтожено десять из них. Были атакованы военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области.

Ранее о поражении дронов заявили в Николаеве. Там обошлось без жертв, с загоранием травы и крыши жилого дома. В Запорожье сообщили, что ночь была неспокойной, но люди и жилые дома не пострадали.

Война в Украине идет 492-й день. Мы следим за новостями 30 июня 2023 года в своем онлайне.