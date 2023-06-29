В Херсоне произошел обстрел. Под него попали жилые кварталы, медучреждение, служебный автомобиль и школа, в которой развернули пункт несокрушимости.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В результате обстрела минимум два человека погибли у пункта несокрушимости,получая гуманитарную помощь. Еще два человека ранены - это двое мужчин в возрасте 31 и 51 года. Они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Россияне постоянно обстреливают Херсон. Так, 25 июня под удар попал жилой дом, в результате под завалами погиб мужчина.

Война в Украине идет 491-й день. Мы следим за новостями 29 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Появляются свидетельства продвижения ВСУ к югу от Бахмута - под Курдюмовкой. Ранее сообщалось, что украинские войска вытеснили россиян с позиции к западу от канала Северский Донец - Донбасс. Министр обороны Алексей Резников назвал текущей стратегией ВСУ изнурение армии РФ через большие потери.

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