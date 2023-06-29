Российские обстрелы привели к отключению электроэнергии в 16 населенных пунктах Донецкой области, а также в двух шахтах и некоторых районах еще пяти областей.

Об этом сообщает Министерство энергетики в своем последнем отчете 29 июня.

Согласно предоставленным данным, террористические акты продолжаются на фронтах и приграничных территориях, оказывая серьезное влияние на энергоснабжение Украины. Обстрелы привели ограничению энергопотребления в Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Кроме того, две шахты были вынуждены остановить свою работу, сотрудники эвакуированы на поверхность.

Проблемы с электроэнергией не ограничиваются только обстрелами. Недавний грозовой шторм, пронесшийся по стране, также привел к временному отключению электричества в нескольких областях. В результате этого инцидента 64 населенных пункта в Днепропетровской области, 17 в Донецкой области, девять в Киевской области и более 5 тысяч потребителей в Киеве остались без света.

Ситуация осложняется также последствиями наводнения, вызванного подрывом дамбы Каховской ГЭС. В Херсоне около 13,5 тысяч потребителей продолжают испытывать проблемы с электроснабжением. Работники энергетических компаний активно занимаются восстановлением электроэнергетики в этом регионе.

Согласно сообщению Министерства энергетики, в течение последних суток более 13 тысяч потребителей в Украине были подключены к электросети.

Из-за сложившейся ситуации коммерческий экспорт и импорт электроэнергии в течение последних суток не осуществлялся.

Война в Украине идет 491-й день. Мы следим за новостями 29 июня 2023 года в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.