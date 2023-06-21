Авария, оставившая 100 тысяч абонентов в Киеве и области без света, произошла в Винницкой области
Авария в энергосистеме, из-за которой без света остались 100 тысяч абонентов в Киеве и области, произошла из-за повреждения линии электропередачи в Винницкой области.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Из-за этого второй раз за неделю произошло временное разъединение межгосударственной линии с Молдовой.
Также выключалась высоковольтная линия в Черновицкой области.
Причины обоих аварий уточняются.
Напомним, в ДТЭК сообщили, что устранят проблемы со светом в Киеве к 14:00. "Киевпасстранс" сообщает о задержке движения ряда трамваев и троллейбусов из-за отсутствия напряжения. В Киевской области происходят экстренные отключения в Бучанском районе.
20 июня в Киеве с утра были перебои со светом и работой терминалов в метро. Энергетики тогда оперативно переключили клиентов на резервные источники питания.
Напомним, вчера во второй половине дня Киев и часть Киевской области заливало сильным дождем. Ливень обрушился поочередно на разные части города и области и практически во всех районах зафиксировали подтопления. Борщаговка была затоплена в считанные минуты.