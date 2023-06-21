Авария в энергосистеме, из-за которой без света остались 100 тысяч абонентов в Киеве и области, произошла из-за повреждения линии электропередачи в Винницкой области.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Из-за этого второй раз за неделю произошло временное разъединение межгосударственной линии с Молдовой.

Также выключалась высоковольтная линия в Черновицкой области.

Причины обоих аварий уточняются.

Напомним, в ДТЭК сообщили, что устранят проблемы со светом в Киеве к 14:00. "Киевпасстранс" сообщает о задержке движения ряда трамваев и троллейбусов из-за отсутствия напряжения. В Киевской области происходят экстренные отключения в Бучанском районе.

20 июня в Киеве с утра были перебои со светом и работой терминалов в метро. Энергетики тогда оперативно переключили клиентов на резервные источники питания.

Напомним, вчера во второй половине дня Киев и часть Киевской области заливало сильным дождем. Ливень обрушился поочередно на разные части города и области и практически во всех районах зафиксировали подтопления. Борщаговка была затоплена в считанные минуты.