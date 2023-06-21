В среду, 21 июня, в Киеве из-за аварии без света осталось 100 тысяч потребителей.

Об этом сообщает КГВА.

"На сетях Укрэнерго возникла аварийная ситуация. По Киеву отключены 100 тыс. потребителей. Причина и сроки ликвидации аварийной ситуации уточняется", - говорится в сообщении.

Также из-за падения напряжения в Киеве остановился скоростной трамвай.

Напомним, вчера в Киеве с утра также были перебои со светом и работой терминалов в метро. Киевская городская военная администрация сообщила об аварийных отключениях.

Ранее мы писали, что во время ночной атаки по Украине из-за падения обломков БПЛА повреждена линия электропередачи в Киевской области, без света остаются почти пол тысячи абонентов. Также из-за ночных обстрелов повреждены сети в Николаевской области. Обесточены два населенных пункта.

Война в Украине идет 483-й день. Мы следим за новостями 21 июня 2023 года в своем онлайне.

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