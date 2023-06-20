В Киеве проверили качество воды в водоемах.

Об этом сообщает Киевский городской центр контроля и профилактики болезней.

Нормативам соответствуют только пять зон отдыха: пляж "Детский", "Предместная Слободка", "Венеция", "Радуга", "Черторой" и озеро "Троещина".

На других водоемах специалисты обнаружили проблемы:

- на пляжах "Тельбин" и "Золотой" выявлено превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП).

- на пляжах "Радуга", "Галерный", "Вербный", "Пуща Водица" вода не отвечает санитарно-химическим показателям.

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