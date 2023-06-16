Вода в Днепре загрязнена в 28 тысяч раз больше нормы. Вся акватория ниже Каховской дамбы, а также украинское побережье Черного моря непригодны для использования и купания.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью BBC.

"В 28 тысяч раз было превышение по определенным показателям. Поэтому запрещено купание, отлов рыбы, нельзя пить эту воду, поить скот. Когда человек будет купаться в такой воде, то потенциально может возникнуть заболевание. Очистные сооружения перешли на экстренные режимы дезинфекции. Ужесточен мониторинг качества воды в водопроводной сети, чтобы не пропустить вспышку", - сказал Ляшко.

Конкретизировать опасные болезни министр не стал.

"Если я сейчас буду перечислять все угрожающие болезни, нам не хватит времени сегодня - паразитарные, вирусные, бактериологические", - сказал Ляшко.

Пока Минздрав не может спрогнозировать, когда очистятся Черное море и Днепр.

Напомним, на днях пробы морской воды в акватории Одессы показали резкое падение солёности из-за подрыва Каховской ГЭС. Возбудителей холеры обнаружено не было. При этом содержание загрязняющих веществ, в частности железа, превышено в разы.

Тем временем в Херсонской, Николаевской и Одесских областях с 19 июня запретят купаться и ловить рыбу из-за существенного ухудшения показателей речной и морской воды.

Ранее украинские экологи предупреждали, что катастрофа в Новой Каховке может привести к химическому и бактериологическому загрязнению.