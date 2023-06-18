В Киеве купаются и загорают на пляжах, несмотря на запрет. Фото и видео
В воскресенье, 18 июня, появились фото и видео обстановки на одном из пляжей Киева. Несмотря на запрет властей, на берегу и в воде довольно много отдыхающих.
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
На кадрах можно заметить, что люди купаются и загорают, несмотря на запрет пляжного сезона.
Напомним, в этом году совет обороны Киева принял решение не открывать пляжный сезон, потому что на берегах нет укрытий на случай воздушной тревоги. В случае воздушной тревоги настоятельно рекомендуется строго соблюдать инструкции по безопасности и немедленно искать укрытие.
Кроме того, в КГГА напомнили, что продолжает действовать запрет на посещение лесных территорий, где проводятся разминирование и выявление взрывоопасных предметов.
Также в Киеве на время военного положения запрещена навигация речных, малых, спортивных судов, водных мотоциклов и средств для развлечений на водных объектах.
Разрешение на плавание судов предоставляется Киевской городской военной администрацией по согласованию с командованием группировки сил и средств обороны города Киева.