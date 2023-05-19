В Киеве на время военного положения запрещена навигация речных, малых, спортивных суден, водных мотоциклов и средств для развлечений на водных объектах.

Об этом напомнила киевская мэрия.

Разрешение на плавание судов предоставляется Киевской городской военной администрацией по согласованию с Командованием группировки сил и средств обороны города Киева.

Ранее в мэрии заявили, что в Киеве в этом году не планируют открывать пляжный сезон. Жителям советуют воздержаться от посещений пляжей и зон отдыха, поскольку там отсутствуют укрытия и хранилища.

Война в Украине продолжается уже 450-й день. Мы следим за новостями 19 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 449-го дня войны. Украина продолжает удерживать юго-западную часть Бахмута. При этом немецкая газета Bild пишет, что Бахмут захвачен на 99%, и сейчас Украина контролирует только одну сторону самой западной улицы города. ВСУ продвигаются на флангах города - на 150-1700 метров за сутки на разных участках.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, как РФ паспортизирует оккупированные территории Украины.