Во время ночной атаки по Украине из-за падения обломков БПЛА повреждена линия электропередачи в Киевской области, без света остаются почти пол тысячи абонентов. Также из-за ночных обстрелов повреждены сети в Николаевской области. Обесточены два населенных пункта.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Утром 20 июня в Киеве временно обесточивались 75 тысяч потребителей из-за технологических нарушений, возникших на одной из ТЭЦ. Сейчас все заживлены по резервной линии. Также было зафиксировано отключение высоковольтной сети оператора системы передачи в Киевской области.

Также в результате обстрелов без света осталась часть потребителей в Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской областях.

В Херсоне запитали более 370 потребителей, отключенных после подтопления, всего по городу остаются без света более 14 тысяч абонентов. В деоккупированной части Херсонской области остается обесточенным 1 населенный пункт, около 1000 потребителей. В Николаевской области обесточенными остаются более 100 абонентов.

Кроме того, вышел из ремонта очередной энергоблок тепловой генерации, он добавит в сеть 100 МВт дополнительной мощности.

Напомним, после подрыва ГЭС украинские ГЭС работают с пониженной мощностью.

Война в Украине идет 482-й день. Мы следим за новостями 20 июня 2023 года в своем онлайне.