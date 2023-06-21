Во время вчерашнего дождя практически во всех районах Киева зафиксировали подтопления. В частности, подтопления подверглись паркинги, подземные переходы, подвальные и полуподвальные помещения, дороги, тротуары, зеленые зоны.

Об этом сообщают в КГВА.

Для работ по ликвидации были привлечены:

106 работников гидрослужб ШЭУ;

12 мотопомп;

2 гидромонитора;

мощная насосная станция СНП 75-100;

6 единиц илососов коммунальной корпорации "Киевавтодор".

По информации гидрослужбы "Киевавтодор", основной причиной подтоплений в столице есть неспособность системы дождевой канализации справиться с мгновенным обилием осадков.

Напомним, вчера во второй половине дня Киев и часть Киевской области заливало сильным дождем. Ливень обрушился поочередно на разные части города и области. Борщаговка была затоплена в считанные минуты.

Также в сети появилось видео частично затопленного троллейбуса, в котором пережидали ливень пассажиры, застигнутые стихией.

Кроме того, в селе Гатное Фастовского района Киевской области в частный дом попала молния, в результате возник пожар.

А после затяжного ливня и грозы в Киеве появилась радуга.