Во время вчерашнего дождя почти во всех районах Киева зафиксировали подтопления
Во время вчерашнего дождя практически во всех районах Киева зафиксировали подтопления. В частности, подтопления подверглись паркинги, подземные переходы, подвальные и полуподвальные помещения, дороги, тротуары, зеленые зоны.
Об этом сообщают в КГВА.
Для работ по ликвидации были привлечены:
- 106 работников гидрослужб ШЭУ;
- 12 мотопомп;
- 2 гидромонитора;
- мощная насосная станция СНП 75-100;
- 6 единиц илососов коммунальной корпорации "Киевавтодор".
По информации гидрослужбы "Киевавтодор", основной причиной подтоплений в столице есть неспособность системы дождевой канализации справиться с мгновенным обилием осадков.
Напомним, вчера во второй половине дня Киев и часть Киевской области заливало сильным дождем. Ливень обрушился поочередно на разные части города и области. Борщаговка была затоплена в считанные минуты.
Также в сети появилось видео частично затопленного троллейбуса, в котором пережидали ливень пассажиры, застигнутые стихией.
Кроме того, в селе Гатное Фастовского района Киевской области в частный дом попала молния, в результате возник пожар.
А после затяжного ливня и грозы в Киеве появилась радуга.