Всю вторую половину дня Киев и часть Киевской области заливает сильным дождем. Ливень обрушивается поочередно на разные части города и области.

Как отмечают в киевских пабликах, на улицах столицы потоп, ливневая канализация не справляется с нагрузкой. Борщаговка была затоплена в считанные минуты. В отдельные проблемные места киевским властям пришлось даже высылать специальные аварийные команды.

В сети появилось видео частично затопленного троллейбуса, в котором отсиживаются пассажиры, застигнутые стихией.

Отдельная история случилась в селе Гатное Фастовского района - там в частный дом попала молния, в результате возник пожар.

Ранее мы писали, что Львов накрыл мощный ливень. Автомобили бороздили улицы города, как корабли.

Также мы рассказывали, что на Одессу обрушился сильнейший ливень с градом. Местные телеграм-каналы публиковали видео затопленных улиц, в частности, в поселке Котовского.