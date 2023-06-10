В субботу, 10 июня, в Киеве разразилась сильная гроза с ливнем и градом. На трассах и улицах начался потоп.

Фото и видео непогоды публикует Telegram-канал "Политика Страны".

В частности, на кадрах можно заметить затопление улицы Братиславской.

Также появились видео затопления и других столичных улиц. При этом отмечается, что на Борщаговке дождя вообще не было.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сильный ливень в столице вызвал подтопление дорог на улицах Ташкентской, Грузинской, Сергиенко, Драгоманова, Сентябрьской и в районе станции метро "Левобережная".

Ранее мы рассказывали, что в Киеве зафиксировали рекорд максимальной скорости ветра во время бури 2 июня. Скорость достигла рекордных 18 м/с (65 км/ч), что на 2 м/с превысило предыдущее максимальное значение для этого дня, зарегистрированное в 2012 году.

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Ранее мы подводили итоги событий 9 июня. Ночью Россия атаковала дронами Одесскую область. ОК "Юг" сообщает, что все "Шахеды" удалось сбить, но в результате падения обломков есть погибшие и раненые. На правом берегу Херсонской области остаются подтопленными 35 населенных пунктов, но вода понемногу отступает.

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