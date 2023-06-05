В Киеве был отмечен рекорд максимальной скорости ветра во время бури и ливня 2 июня.

Об этом сообщает Центральная Государственная обсерватория им. Бориса Срезневского.

По данным наблюдений, 2 июня в столице Украины максимальная скорость ветра достигла рекордных 18 м/с (65 км/ч), что на 2 м/с превысило предыдущее максимальное значение для этого дня, зарегистрированное в 2012 году.

Напомним, что во время шквала 2 июня в Киеве ветер вырывал деревья с корнем. Ливни с грозами в этот день прошли и в других регионах, после чего наступило кратковременное снижение ночной температуры.

Ранее мы публиковали видео мощного смерча над морем под Одессой.

Перед этим в Одессе мощный ветер повалил деревья и привел к аварийным отключениям электричества.

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