В селе Гатное Фастовского района Киевской области в частный дом попала молния, в результате возник пожар.

Видео тушения пожара публикует в своем телеграм-канале начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

Голос за кадром говорит, что дом нежилой.

Ранее мы сообщали, что сегодня в Киеве и области идут сильные ливни.

Между тем война в Украине идет 482-й день. Мы следим за новостями 20 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 19 июня. Минобороны Украины подтвердило освобождение Пятихаток в Запорожской области, за которые с пятницы шли бои. Пятихатки - село, из которого можно развивать наступление на Васильевку, а оттуда - на Энергодар. Усиление динамики происходит и на других фронтах. Враг подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить инициативу у ВСУ.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.