Этой ночью в здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке ударила молния. Яркие полосы молний осветили небо над городом на фоне разрушительных штормов, пронизавших большую часть юга и среднего запада.

Соответствующие кадры появились в соцсетях.

The Daily Wire отмечает, что из-за высоты башни всегда есть высокая вероятность, что в нее ударит молния, но она была построена с самой современной системой защиты, которая обеспечивает безопасность не только здания, но и окружающей территории.

Здание блокирует электрический ток и направляет его прямо в фундамент, предотвращая прохождение электричества внутри.

При этом молнии часто бьют во Всемирный торговый центр. По данным Accuweather, на протяжении 2015 – 2020 годов в это здание попадали 189 раз. Это делает ее второй по количеству пораженных в США после Уиллис-Тауэра в Чикаго, в который за тот же период молния ударяла 250 раз.

Ранее мы писали, что в США погиб 21 человек из-за мощного шторма, который пронесся по восточному побережью страны. Власти штатов объявили чрезвычайное положение для реагирования на последствия и ущерб. По данным Национальной метеорологической службы США, на восточную часть страны также надвигаются грозы.

Кроме того, мы сообщали, что в китайской провинции Аньхой молния попала прямо в толпу людей, которые пришли сдать анализы на коронавирус. Два человека скончались на месте.