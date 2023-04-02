В США погиб 21 человек из-за мощного шторма, который пронесся по восточному побережью страны. Власти штатов объявили чрезвычайное положение для реагирования на последствия и ущерб.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Погибли люди в штатах Арканзас, Иллинойс, Индиана, Теннесси, Алабама и Миссисипи. По словам представителя управления по чрезвычайным ситуациям штата Иллинойс Кевина Сура, три человека скончались в результате обрушения жилого дома в округе Кроуфорд, тогда как четвертый человек погиб после обрушения крыши в театре Аполло в Бельвидере.

"В городе Бельдивер из-за порывов ветра обрушилась крыша театра в момент, когда там находились 260 человек. Погиб 50-летний мужчина, а 40 человек пострадали", – говорится в материале.

По данным Национальной метеорологической службы США, на восточную часть страны также надвигаются грозы. Там предупреждали, что это может привести к отключению электроэнергии и падению деревьев из-за ветра с порывами более 100 километров в час.

Издание сообщает, что уже зарегистрировано 50 предварительных сообщений о торнадо по крайней мере в семи штатах, в том числе в Арканзасе, где шторм унес жизни пяти человек — четырех в небольшом городе Винн и еще одного человека в Норт-Литтл-Рок.

Также три человека погибли в штате Индиана в результате шторма в пятницу вечером, который повредил дома и волонтерскую пожарную часть вблизи Салливана.

В округе Мэдисон, штат Алабама, один человек погиб и пятеро были ранены в течение ночи, сообщили официальные лица во время пресс-конференции в субботу утром.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Миссисипи, в округе Понтоток, штат Миссисипи, один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Директор управления по чрезвычайным ситуациям округа Макнейри Аллен Стрикленд подтвердил, что в округе погибли семь человек.

Издание добавило, что по меньшей мере 50 человек были отправлены в больницы в округе Пуласки в Арканзасе.

Ранее мы писали, что в грузинском Батуми из-за ураганного ветра самолеты приземлялись боком, крыши сдувало с многоэтажек, а люди еле-еле держались на ногах. Соответствующие видео появились в соцсетях.

Недавно Украину сегодня также накрыла непогода. В Одессе мощный ветер валил деревья и приводил к аварийным отключениям света. Деревья падали на проезжую часть и припаркованные автомобили.