В сети распространяется фотография мощной молнии, бьющей точно в голову знаменитой статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Соответствующие снимки публикуют Telegram-каналы.

Метеорологи утверждают, что молния попала в монумент вечером в четверг, 9 февраля, в разгар сильнейшей грозы, которая обрушилась на Рио-де-Жанейро.

Это уже не первый случай, когда 38-метровая статуя становится жертвой стихии. Например, в 2014 году молния повредила ей большой палец на правой руке. Позже на монументе провели реставрационные работы и установили молниеотводы.

Статуя Христа-Искупителя расположена на вершине 709-метровой горы Корковаду.

В основании монумента находится небольшая католическая часовня. Со смотровых площадок у ее подножия открывается живописный вид на Рио-де-Жанейро, залив Гуанабара и Атлантический океан. Монумент называют одним из "семи новых чудес света".

Ранее мы публиковали видео, как в США молния попала в дежуривших у Белого дома военных и в памятник Вашингтону.

Также "Страна" писала, что в американском штате Висконсин удар молнии разорвал пополам самый большой в мире национальный флаг США. Поврежденный молнией флаг размером 21 на 42,6 метра и весом 154 килограмма развевался над мемориалом в память о жителях округа, погибших на службе в армии.