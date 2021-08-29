Буддийский монастырь в Бразилии открыл самую большую в стране статую Будды, которая превысила статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.

Открытие прошло в субботу, 28 августа, передает канал Globo.

Статуя Будде находится на севере бразильского штата Эспириту-Санту.

Монумент достроили еще в октябре 2020 года, а декабре ему "открыли глаза" по буддийскому обряду. Открытие собирались провести в апреле 2021 года, но не смогли из-за пандемии.

Однако статуя привлекала внимание людей еще до своего официального открытия. В монастыре рассказали, что посмотреть на нее каждые выходные сюда приезжают порядка четырех тысяч человек. Сделать это можно бесплатно и в любое время.

Высота монумента составила 35 метров, что выше на 5 метров, чем знаменитая статуя Христа-Искупителя на горе Корковаду в Рио-де-Жанейро. При этом, несмотря на известность этого изваяния, оно уступает по габаритам и другим скульптурным объектам Бразилии.

Так, уже сейчас в городе Элой-Мендес в штате Минас-Жерайс есть другой монумент, посвященный Спасителю, высотой 31,5 м, а в городе Энкантаду в штате Риу-Гранди-ду-Сул строится еще одна 43-метровая статуя Христа-Заступника.

Как известно, в штате Сеара на северо-востоке Бразилии в 2014 году открыли 45-метровую статую Фатимской Богородицы, а четырьмя годами ранее в штате Риу-Гранди-ду-Норте возвели статую Святой Риты Кашийской, высотой 56 метров. Однако самым высоким монументом в стране считается установленная 18 июня 2011 года в городе Барра-Велья в Риу-Гранди-ду-Сул копия нью-йоркской Статуи Свободы. Она стоит на парковке гипермаркета Havan одноименной торговой сети, владелец которой и стал инициатором ее появления.

Напомним, ранее мы писали, что Франция пришлет США новую статую Свободы.

Также сообщалось, что в Запорожской области памятник Ленину заменили на статую Иисуса Христа.