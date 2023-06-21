В Киеве, где из-за аварии без света остались 100 тысяч потребителей, электрики обещают восстановить свет ориентировочно к 14:00.

Об этом говорится на сайте компании ДТЭК.

Экстренные отключения происходят в части Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Подольского районов.

Причина - системная авария в энергосистеме.

"Киевпасстранс" сообщает о задержке движения ряда трамваев и троллейбусов из-за отсутствия напряжения.

В Киевской области происходят экстренные отключения в Бучанском районе.

Как писала "Страна", во время вчерашнего дождя почти во всех районах Киева зафиксировали подтопления.

Напомним, вчера во второй половине дня Киев и часть Киевской области заливало сильным дождем. Ливень обрушился поочередно на разные части города и области. Борщаговка была затоплена в считанные минуты.

Также в сети появилось видео частично затопленного троллейбуса, в котором пережидали ливень пассажиры, застигнутые стихией.

В Киевской области молния попала в частный дом, возник сильный пожар.

Также "Страна" публиковала фото и видео радуги в Киеве после мощного дождя.