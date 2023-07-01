Этой ночью под обстрел попала Марганецкая община Никопольщины Днепропетровской области. В населенный пункт прилетело с полдесятка снарядов из тяжелой артиллерии. К счастью, никто из людей не пострадал.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Объем нанесенных убытков сейчас выясняют. Спасатели обследуют территорию.

Напомним, вчера в селе Сергеевка Донецкой области при обстреле школы погибли учительница начальных классов и главный бухгалтер.

Также "Страна" писала, как в результате ночного обстрела 30 июня в Запорожской области погибли два человека, ранена женщина.

Накануне в Запорожской и Днепропетровской областях прошли масштабные учения на случай теракта на ЗАЭС. По словам министра МВД Игоря Клименко, было задействовано около 8 000 человек, около 350 единиц спецтранспорта и 400 автобусов для эвакуации.

Ранее в СБУ была информация о том, что россияне могут готовить теракт на Запорожской АЭС с утечкой радиации. После этого украинцы бросились покупать йод в аптеках. При этом в Минздраве предупредили о том, что сейчас нет смысла в употреблении йода для профилактики от радиации.