На Донбассе и под Купянском произошло более 35 боестолкновений, украинская ПВО уничтожила десять вражеских беспилотников.

Об этом сообщается в пятницу, 30 июня, в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. Произошло более 35 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Купянском – в направлении Новоселовского Луганской области;

Бахмутском – в районах Богдановки и Хромово;

Авдеевском – в районах Авдеевки и Первомайского;

Марьинском – в районе Марьинки.

2. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Лиманском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

3. Армия РФ нанесла восемь ракетных ударов, 34 авиаудара, совершила 40 обстрелов из РСЗО.

4. Авиация ВСУ нанесла 11 ударов. ПВО уничтожила 10 ударных БПЛА типа Shahed-136/131.

Ранее в украинском Генштабе сообщили, что за сутки ВСУ достигли частичного успеха и продвинулись под Запорожьем.

Война в Украине идет 492-й день. Мы следим за новостями 30 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ перехватили "стратегическую инициативу" на Бахмутском направлении и ведут наступление широким фронтом на флангах Бахмута. В направлении Клещеевки украинские бойцы продвинулись на 1200 м, а в направлении Курдюмовки – на 1500 м. При этом линия фронта протянулась более чем на 1 800 километров, площадь заминированных россиянами полей превышает 20 тыс. кв. км.

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