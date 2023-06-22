Подоляк заявил, что ночью РФ пыталась "Кинжалом" поразить дамбу в Кривом Роге
Минувшей ночью РФ пыталась ракетой "Кинжал" поразить дамбу в Кривом Роге, где и так ужесточили ограничения на подачу воды после подрыва Каховской ГЭС.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Твиттере.
Он отметил, что удар по дамбе, "наряду с возможным терактом на Запорожской АЭС, входит в стратегию остановки украинского контрнаступления и создания безлюдной санитарной серой зоны, зафиксированной на последующие годы как часть территориального статуса-кво без прекращения огня".
Подоляк добавил, что Россия не способна удержать Энергодар в среднесрочной перспективе.
Напомним, Воздушные силы сообщили, что ночью было выпущено три ракеты Х-22 и три "Кинжала", сбить их не удалось, но ракеты "не достигли своих целей на Днепропетровщине".
А в Одесской области было подтверждено попадание "Шахеда" в склад. Минобороны РФ заявило, что сегодня ночью поразили в Украине "склад западного вооружения и военной техники".
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Также мы подводили итоги дня 21 июня. ВСУ продолжают сообщать о частичном успехе на Запорожском направлении. Продолжает поступать информация об обострении ситуации в районе Кременной. По данным украинского Генштаба, там идут тяжелые бои.
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