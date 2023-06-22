В ночь на 22 июня российские войска снова атаковали Украину. В Воздушных силах уточняют информацию о количестве ракет и "Шахедов", выпущенных РФ.

Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Масштаб не такой массированный, как раньше. Но имеем информацию, она еще уточняется, и мы обнародуем последствия боевых ударов по Украине", - сказал он.

По словам Игната, это были и "Шахеды", и был взлет самолетов Ту-22МЗ, были пуски ракет с Азовского моря, а также предположительно были и применения с МиГ-31.

"Эта информация уточняется и впоследствии будем иметь окончательные данные о том, что именно произошло. Потому что знаем, какие ракеты может нести МиГ-31, это "Кинжалы" те же. Поэтому уточним и предоставим информацию позже", - добавил представитель ВС ВСУ.

Напомним, сегодня в Оперативном командовании "Юг" рассказали об ударе "Шахедами" по Одесской области. Зафиксировано попадание в склад.

А глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о ракетной атаке по Криворожскому району. Повреждены 10 частных домов, хозяйственная постройка, гаражи и авто, разбиты газопровод, водопровод и линии электропередач