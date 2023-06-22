Ночью был ракетный удар по Криворожскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Повреждены 10 частных домов, хозяйственная постройка, гаражи и авто. Разбиты газопровод, водопровод и линии электропередач. Обошлось без жертв.

Также ночью РФ открывала огонь из тяжелой артиллерии по Никополю и Никопольскому району. Обошлось без жертв.

Война в Украине идет 484-й день. Мы следим за новостями 22 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 21 июня. ВСУ продолжают сообщать о частичном успехе на Запорожском направлении. Продолжает поступать информация об обострении ситуации в районе Кременной. По данным украинского Генштаба, там идут тяжелые бои.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.