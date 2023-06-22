Ночью в Одесской области была атака "Шахидами".

Об этом сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Есть попадание в один из объектов - склад. По ее словам, три беспилотника были сбиты.

Война в Украине идет 484-й день. Мы следим за новостями 22 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 21 июня. ВСУ продолжают сообщать о частичном успехе на Запорожском направлении. Продолжает поступать информация об обострении ситуации в районе Кременной. По данным украинского Генштаба, там идут тяжелые бои.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.