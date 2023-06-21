В Одессе в морской воде снова обнаружен холеровидный вибрион НАГ 1 группы Хейберга, который не является возбудителями холеры, но вызывает заболевания острыми кишечными инфекциями.

Об этом сообщает мэрия города.

Микробиологические показатели морской воды также не соответствуют гигиеническим нормам.

А вот питьевая вода в городе пригодна к использованию. Из отобранных двух проб питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и двух проб питьевой воды на санитарно-химические показатели нестандартные пробы не обнаружены.

Напомним, с понедельника в Одесской области запрещено ловить и продавать морскую рыбу и морепродукты. Также с 19 июня в Одесской, Херсонской и Николаевской областях запрещено купаться.

Ранее "Страна" писала, что в отобранных пробах морской воды в Одессе были обнаружены яйца и личинки гельминтов.

По данным доктора медицинских наук, врача-вирусолога Аллы Мироненко, подрыв Каховской ГЭС помимо ужасающих экологических последствий может привести к всплеску различных инфекционных и вирусных заболеваний - от холеры до гепатита и коронавируса.