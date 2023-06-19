Подавляющая часть пресноводных животных, которые оказались в море из-за катастрофы на Каховской ГЭС, обречена на гибель.

Об этом сообщил директор Одесского зоопарка Игорь Беляков в комментариях "Стране".

"Гибель животных в очень больших количествах. Мы собрали несколько десятков лягушек, тритонов и т.д, но это всё очень маленькая часть из тех животных, которые пострадали. Основную массу погибших мелких животных мы даже не увидим. Если взять только Одесское побережье — это маленький кусочек того, что мы видим. Прибило очень много плавающих островков, на которых много животных, в том числе уже мёртвых. Многие утонули по пути, не доплыв до нас, или попали в другие места. Если водяные ужи могут жить в солёной воде, то ондатры, тритоны, лягушки и черепахи не выдерживают морской воды — здесь они обречены на гибель. Вода была опреснена, но она снова будет становиться солонее, животным будет тяжелее, подавляющая часть из них обречена на гибель. Какими-то общими усилиями мы попробуем спасти хотя бы небольшую часть из них. Это очень важно", — сказал Беляков.

По его словам, на данный момент удалось спасти более 200 особей разных живых существ, которых прибило к Одесскому побережью. Среди них есть взрослая самка оленя.

"Больше всего лягушек, тритонов, несколько ужей, черепах, ондатр, три енотовидные собаки и самка пятнистого оленя, которую выловили в море. Это взрослое дикое парнокопытное, которое около пяти суток провело на плавучем острове. Она была в глубоком стрессе и истощена. Сейчас уже пришла в себя. Также мы выловили рыжую цаплю, она тоже была на плавуне, и даже ежи попадались", — сообщил директор Одесского зоопарка.

Ранее стало известно, что в Одессе на побережье Чёрного моря нашли змею.

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