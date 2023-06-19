В связи с ухудшением санитарно-эпидемической обстановки после подрыва Каховской ГЭС, вызвавшего обширный разлив реки Днепр, в Одессе запретили вылов и продажу черноморской рыбы и морепродуктов.

Об сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в официальном телеграм-канале города.

"Морская вода в одесском заливе признана непригодной для купания, а одесские пляжи — опасны для отдыха. Купание в море категорически запрещено", — заявил Труханов.

"Одесситы должны быть здоровыми. Наши дети должны быть здоровыми. Ходить сейчас на пляж, купаться в море, продавать и покупать морскую рыбу — это вопиющая безответственность, которая может привести к очень плохим последствиям", — подчеркнул мэр Одессы.

На данный момент идёт проверка торговых объектов, в первую очередь — рыбных рядов одесских рынков.

О фактах нарушения вышеуказанных запретов власти Одессы просят жителей сообщать по специальным телефонам, публекуемым в официальном телеграм-канале.

Напомним, что у побережья Одессы был обнаружен холеровидный вибрион, который является разновидностью кишечной инфекции.

Также с сегодняшнего дня в Одесской, Херсонской и Николаевской областях запрещено купаться.