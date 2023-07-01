Днем 1 июля российские войска обстреляли жилые кварталы Херсона, что привело к трагическим последствиям - ранены двое детей и женщина.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и Херсонская областная прокуратура.

Один из снарядов попал в жилой дом, в результате чего травмированы 9-летняя девочка, 15-летний парень и женщина. Дети находятся в больнице и получают медицинскую помощь.

Правоохранительные органы уже начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Проводятся первоочередные меры по фиксированию преступления, совершенного армией государства-агрессора.

Как писала "Страна", 30 июня Россия заявляла об ударе "Искандером" по Антоновскому мосту в Херсоне.

Также "Страна" писала, как в Херсоне под обстрел попала школа с пунктом несокрушимости, погибли люди, получавшие гуманитарку.

По оперативным данным Генштаба ВСУ за последние сутки, войска РФ селятся в частных домах под Херсоном, а дагестанцы дезертируют.

Тем временем война в Украине идет 493-й день. Мы следим за новостями 1 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: Залужный упрекает Запад, готовится ли теракт на Запорожской АЭС, Пригожин сворачивает "империю".

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