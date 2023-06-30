Россия заявляет об ударе баллистической ракетой "Искандер" по Антоновскому мосту в Херсоне. Видео взрыва у моста расходится в украинских пабликах.

На кадрах виден удар по южной части моста, со стороны левого берега Днепра.

Ранее сообщалось, что ВСУ стали проводить регулярные вылазки на левый берег и создали там небольшой плацдарм в районе Дач, укрываясь за уцелевшими опорами сооружения от обстрелов РФ.

В сети также публиковали видео, доказывающее присутствие украинской армии на левом берегу Днепра под Херсоном.

Тем временем война в Украине идет 492-й день. Мы следим за новостями 30 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ перехватили "стратегическую инициативу" на Бахмутском направлении и ведут наступление широким фронтом на флангах Бахмута. В направлении Клещеевки украинские бойцы продвинулись на 1200 м, а в направлении Курдюмовки – на 1500 м. При этом линия фронта протянулась более чем на 1 800 километров, площадь заминированных россиянами полей превышает 20 тыс. кв. км.

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