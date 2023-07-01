На Лиманском направлении продолжаются атаки россиян с целью выйти на левый берег Северского Донца, что ставит под угрозу Белогоровку и Северск.

Данные об этом приходят из украинских и российских военных пабликов.

Для этого, как сообщается, армия РФ продолжает наступать в Серебрянском лесничестве.

"Удержание Белогоровского выступа становится очень сложной задачей, ведь в сети уже много кадров удара по нашей технике и потенциальным опорным пунктам, как у самого села, так и в промке. Если произойдет потеря позиций в Серебрянском лесничестве, это может превратить наши позиции в Белогоровке в тир", - пишет украинский паблик Deep State.

Российские военные телеграм-каналы сообщают, что бои идут юго-западнее Дибровы.

По утренним данным Генштаба ВСУ, "на Лиманском направлении противник проводил наступательные действия в районе Серебрянского лесничества, успеха не имел".

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