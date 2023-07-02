Российские войска сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 46 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что в течение суток противник нанес 1 ракетный и 27 авиационных ударов, совершил около 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие.

На Купянском направлении враг нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Невского и южнее Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении россияне совершили безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области.

На Авдеевском направлении при поддержке авиации противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области.

На Марьинском направлении украинская армия отразила все атаки противника в районе Марьинки.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Макаровки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения украинских войск.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава армии РФ, 2 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления.

ВСУ в течение суток поразили пункт управления, 4 района сосредоточения военных РФ, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов, 2 станции РЭБ.

Война в Украине идет 493-й день. Мы следим за новостями 2 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей прибывают новые подразделения российской армии. На Лиманском направлении продолжаются атаки россиян с целью выйти на левый берег Северского Донца.

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