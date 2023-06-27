Российские военные возвращаются на позиции в Херсонской области, которые были подтоплены в результате подрыва Каховской ГЭС, и пытаются обустроить там минометные расчеты.

Об этом сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире на "Свобода. Ранок".

По ее словам, там где вода еще не сошла, оккупанты используют лодки, чтобы добраться до своих прежних позиций. Также Гуменюк заявила, что российские войска и дальше ставят свои укрепления в жилых кварталах, чтобы прикрываться мирными гражданами.

"Это коварная практика, которую они используют. Снова прячутся за гражданскими объектами, гражданскими людьми. Не оказывая помощь и не используя лодки для помощи гражданским, они используют их для передвижения своих позиций", - сказала спикер ОК "Юг".

Напомним, в Генштабе сообщили, что украинские военные наступают на нескольких направлениях на юге и востоке. При этом продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинской армии на Южном фронте.