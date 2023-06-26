Президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовой на Южном направлении.

Соответствующее видео Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

"Поблагодарил и вручил государственные награды бойцам, защищающим Украину на южных участках фронта. Мы проехали сегодня сотни километров, были в разных точках, общались с воинами разных бригад, поблагодарили разных наших героических людей. Разных, но с одинаковой целью - победа нашего государства, нашего народа", - сказал президент.

Ранее сегодня Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак побывали в Донецкой области, где вручили награды военным, отличившихся в боях на Бахмутском направлении.

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