Спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк сообщила, что россияне ведут разведку дронами на юге Украины. Такие действия могут свидетельствовать о подготовке к новым массированным атакам.

Об этом она рассказала в эфире телемарафона.

"Враг проводит разведывательную деятельность. Очевидно, что собираются данные для следующих будущих атак, которые, по всей вероятности, будет враг применять. Потому что есть получение новой партии "Шахедов", есть потенциал ракетный", - заявила Гуменюк.

Гуменюк объясняет, что российская армия часто наносят дроновые и ракетные удары, когда не достигают успехов на фронте.

Ранее представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что россияне нарастили производство ракет примерно в 3-4 раза.

Война в Украине идет 487-й день. Мы следим за новостями 25 июня 2023 года в своем онлайне.

Накануне куратор "Вагнера" Евгений Пригожин устроил военный мятеж в России, но после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко объявил, что отступает. В Кремле заявили, что уголовное дело против Пригожина будет закрыто, но он отправится в ссылку в Беларусь.

Причины и последствия такого решения мы анализировали в отдельном материале.

Пока мятеж еще продолжался, в Минобороны сообщили, что ВСУ начали масштабное наступление на Донбассе.