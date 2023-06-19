Россия в ближайшие дни получит новую партию иранских дронов и может активизировать атаки по Украине.

Об этом сообщила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"На этом этапе можем констатировать, что беспилотников стало меньше, и используют их группами, более компактными, 4-7 единиц. Это может быть связано с тем, что оккупанты ожидают обновления поставок, и снова, буквально через несколько дней, будет усилена атака", - сказала она.

Напомним, что этой ночью ВСУ сбили четыре дрона-камикадзе и четыре "Калибра". Пуски крылатых ракет осуществлялись с подлодки в Черном море, "Шахедов" – с восточного побережья Азовского моря.

Ранее британская разведка заявляла, что Россия получает крупные партии дронов из Ирана по Каспийскому морю. По данным разведки, РФ также работает над тем, чтобы начать внутреннее производство беспилотников, почти наверняка с помощью Ирана.

Война в Украине идет 481-й день. Мы следим за новостями 19 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 18 июня. За две недели на восточном фланге - под Великой Новоселкой - ВСУ продвинулись вперед примерно на 7-8 километров, вклинившись между Новодонецким и Старомайорским. При этом освобождено четыре села - Нескучное, Сторожевое, Благодатное, Макаровка.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге в связи с публикациями российских СМИ анализировала, что произошло с главой ГУР Кириллом Будановым.

.