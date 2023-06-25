Российские войска пытаются вернуться на позиции, которые занимали до подрыва дамбы Каховской ГЭС. Однако это осложняется необходимостью разминирования территорий.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Сейчас, когда вода возвращается фактически в русло и даже отступает глубже в его пределах, противник пытается возвращаться на свои позиции. Для него это затруднено из-за того, что карта минных полей их изменилась существенно", - заявила она.

По словам Гуменюк, "большая вода" разбросала российские минные заграждения, которые оккупанты поставили вдоль левого берега.

"Им приходится разминировать территорию перед тем, как возвращаться. К тому же их работа осложняется распространением кишечных инфекций", - добавила она.

По ее словам, россиянам на левом берегу сейчас "сложно, потому что у них перебои с питьевой водой очень большие, а логистика у них не защищена".

Напомним, по данным британской разведки, недавно Россия перебрасывала войска из Херсонской области под Запорожье и Бахмут.

Ранее мы писали, что Россия не пускает представителей ООН на захваченный левый берег Днепра в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС.