За неделю российские войска удвоили количество обстрелов на восточном фронте.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале.

Если на прошлой неделе было зафиксировано около 6,5 тысяч обстрелов, то на минувшей - почти 12 тысяч.

Накануне Анна Маляр сообщала о продвижении РФ на Сватовском направлении, а ВСУ - к югу от Бахмута.

Также на днях в украинском Генштабе заявляли, что ВСУ перехватили "стратегическую инициативу" на Бахмутском направлении и ведут наступление широким фронтом на флангах Бахмута. В то же время на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск.

Война в Украине идет 495-й день. Мы следим за новостями 3 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском участке фронта видимых подвижек нет. Что же боев под Бахмутом, то там украинские силы уже длительное время атакуют.

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