Череватый рассказал об успехах ВСУ на Бахмутском направлении
Силы обороны Украины продвинулись на Бахмутском направлении, там продолжается боевая работа по флангам.
Об этом заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.
"Мы имеем продвижение на Бахмутском направлении. Там идет боевая работа по флангам, идет давление на врага. На Бахмутском направлении произошло 23 боестолкновения. Враг оказывает яростное сопротивление - 444 раза бил по нам из ствольной и реактивной артиллерии, совершил 5 авианалетов", - сказал Череватый.
При этом украинские военные в ходе боев уничтожили 116 российских солдат и ранили 199. Кроме того, уничтожено значительное количество техники РФ и 10 вражеских полевых складов с боеприпасами, отметил спикер.
Также Череватый сообщил, что на Лимано-Купянском направлении враг пытался 10 раз атаковать наши позиции.
Ранее Генштаб сообщал, что ВСУ перехватили "стратегическую инициативу" на Бахмутском направлении и ведут наступление широким фронтом на флангах Бахмута.
Также о том, что украинским войскам удалось перехватить стратегическую инициативу, сообщил главком ВСУ Валерий Залужный в разговоре с американским генералом Марком Милли.
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