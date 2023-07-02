Силы обороны Украины продвинулись на Бахмутском направлении, там продолжается боевая работа по флангам.

Об этом заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Мы имеем продвижение на Бахмутском направлении. Там идет боевая работа по флангам, идет давление на врага. На Бахмутском направлении произошло 23 боестолкновения. Враг оказывает яростное сопротивление - 444 раза бил по нам из ствольной и реактивной артиллерии, совершил 5 авианалетов", - сказал Череватый.

При этом украинские военные в ходе боев уничтожили 116 российских солдат и ранили 199. Кроме того, уничтожено значительное количество техники РФ и 10 вражеских полевых складов с боеприпасами, отметил спикер.

Также Череватый сообщил, что на Лимано-Купянском направлении враг пытался 10 раз атаковать наши позиции.

Ранее Генштаб сообщал, что ВСУ перехватили "стратегическую инициативу" на Бахмутском направлении и ведут наступление широким фронтом на флангах Бахмута.

Также о том, что украинским войскам удалось перехватить стратегическую инициативу, сообщил главком ВСУ Валерий Залужный в разговоре с американским генералом Марком Милли.

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