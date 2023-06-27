Опубликовано видео штурмовых действий ВСУ под Бахмутом в районе Курдюмовки, упомянутых утром Генштабом в свежей сводке с фронта.

Ролик показала 28-я отдельная гвардейская механизированная бригада в своем телеграм-канале.

Как сказано в комментарии к видео, первый механизированный батальон 28-й ОМБр провел успешный штурм позиций, ликвидировав до 35 российских военных. Еще 40 человек сбежали, а несколько сдались в плен.

На видео сначала по позициям РФ отрабатывает артиллерия, потом подъезжают танки, а из них высаживается пехота, которая идет на штурм позиций россиян.

Сообщается, что эти позиции противник укреплял несколько месяцев.

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