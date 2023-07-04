Украина не получит современные западные истребители как минимум до завершения текущего контрнаступления.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр в интервью радиостанции LBC.

"Дискуссия об истребителях является важной, но она не будет решена в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления. Подготовка пилотов, подготовка технического персонала, обеспечение логистики, которая сможет поддерживать эти самолеты, не будут доступны до завершения контрнаступления", – заявил Бауэр.

По его словам, это "важно и понятно", что Украина просит западные истребители, но "мы не должны смешивать это с обсуждением контрнаступления сейчас".

На вопрос о том, сможет ли Украина выиграть войну против России без истребителей, Бауэр заявил:

"Я думаю, что Украина имеет преимущество, потому что у нее есть западные системы вооружения, она имеет лучшую подготовку и, что очень важно, гораздо более высокий моральный дух и мотивацию".

Ранее главком Залужный упрекнул западных союзников, что те толкают его в наступление без авиации, хотя доктрина НАТО подразумевает превосходство в воздухе для начала наземных операций глубокого проникновения.

Напомним, обучение украинских пилотов на F-16 фактически не началось в июне, теперь график тренировок начинает сдвигаться.