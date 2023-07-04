В НАТО заявили, что Украина не получит западные истребители до завершения контрнаступления
Украина не получит современные западные истребители как минимум до завершения текущего контрнаступления.
Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр в интервью радиостанции LBC.
"Дискуссия об истребителях является важной, но она не будет решена в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления. Подготовка пилотов, подготовка технического персонала, обеспечение логистики, которая сможет поддерживать эти самолеты, не будут доступны до завершения контрнаступления", – заявил Бауэр.
По его словам, это "важно и понятно", что Украина просит западные истребители, но "мы не должны смешивать это с обсуждением контрнаступления сейчас".
На вопрос о том, сможет ли Украина выиграть войну против России без истребителей, Бауэр заявил:
"Я думаю, что Украина имеет преимущество, потому что у нее есть западные системы вооружения, она имеет лучшую подготовку и, что очень важно, гораздо более высокий моральный дух и мотивацию".
Ранее главком Залужный упрекнул западных союзников, что те толкают его в наступление без авиации, хотя доктрина НАТО подразумевает превосходство в воздухе для начала наземных операций глубокого проникновения.
Напомним, обучение украинских пилотов на F-16 фактически не началось в июне, теперь график тренировок начинает сдвигаться.